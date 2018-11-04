Освобождение от поляков в Тюмени праздновали в 1613 году

Фото: Студенческий информационный центр ТГИК, архив

Известие об освобождении московского Кремля и Китай города от поляков дошла до Тюмени в начале января 1613 года. Добрая весть послужила поводом для проведения празднеств в храмах, пишет уральский исследователь Евгений Вершинин в книге "Воеводское управление в Сибири (XVII век)".

"Жители Тюмени, узнав об этом, стали "по всем храмам молебны пети со звоном о мире и о тишине и о благоденстве всего православного Крестьянства", - пишет историк.

Второе народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского возникло в сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде для борьбы с польскими интервентами. Состояло из отрядов горожан, крестьян центральных и северных районов России. Ополчение продолжало активно формироваться во время пути из Нижнего Новгорода в Москву, в основном в Ярославле в апреле — июле 1612 года.

В Ярославле ополчение простояло четыре месяца, до конца июля 1612 года. Здесь окончательно определился и состав правительства — "Совета всея земли".

"Стояние" в Ярославле и меры, принятые "Советом всея земли", самими Мининым и Пожарским, дали, как свидетельствуют исторические источники, свои результаты. Ко Второму ополчению присоединились большое число понизовых и подмосковных городов с уездами, Поморье и Сибирь. Грамоты, рассылаемые по российским окраинам, подписывались всеми членами "Совета всея земли". Одна из таких грамот, как пишет Евгений Вершинин, составленная в июне 1612 года в Ярославле, где в это время находилось Нижегородское ополчение, была доставлена в Тюмень, пишет ИА "Тюменская линия".