Билеты на концерт Розенбаума можно выиграть у "Афиши Тюмень"

Фото проекта "Афиша Тюмень"

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает в своих социальных сетях билеты на концерт Александра Розенбаума, который состоится в Тюменской филармонии 15 ноября, начало в 19:00.

Подписчики проекта могут принять участие в розыгрышах сразу на двух площадках: во "ВКонтакте" и в Инстаграме.

Для участия в розыгрыше билетов во "ВКонтакте" необходимо быть участником группы, сделать репост конкурсной записи и оставить любой комментарий под постом, а также комментарий вместе с репостом у себя на странице – минимум из трёх слов.

Для участия в Инстаграме, подписчик должен лайкнуть пост с розыгрышем и упомянуть в комментарии троих реальных друзей. Количество комментариев от каждого участника при этом не ограничено, но повторять одних и тех же друзей в комментариях нельзя.

Итоги во "ВКонтакте" и в Инстаграме объявят 13 ноября с помощью специального приложения. В каждом розыгрыше будет по одному победителю, они и получат пригласительные билеты на две персоны.