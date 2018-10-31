Центр культуры и творчества "Тюмень" принял участие в выставке "Тюменская марка"

Фото центра культуры и творчества "Тюмень"

Выставка "Тюменская марка" состоялась 26–27 октября на базе СК "Центральный" в Тюмени. На мероприятии за звание лучшего боролись 100 предприятий города в 10 номинациях. Развлекали гостей мероприятия коллективы и солисты Центра культуры и творчества "Тюмень", а несравненными ведущими этого грандиозного события стали Елена Журавель и Анатолий Грядунов.

В этом году более 40 народных экспертов в ходе подготовки к выставке ежедневно посещали по четыре предприятия – участника конкурса. В составе народного жюри: депутаты областной и городской дум, бизнесмены, руководители муниципальных учреждений, журналисты, общественники, студенты, пенсионеры и другие.

Организаторы ярмарки подготовили жителям и гостям областной столицы массу развлечений, мастер-классов и розыгрыш призов. Своими творческими номерами гостей радовали ансамбль русских народных инструментов "Ваталинка", солистка Наталья Малаенко и вокал-бэнд "Матрица".

Конечно же, не обошлось без ведущих, которые заряжали публику позитивом и эмоциями, именно они объявили победителя самого долгожданного розыгрыша Iphone X и победителей розыгрышей других призов от партнеров мероприятия.

На выставке "Тюменская марка" каждый нашел для себя что-то полезное и интересное. Тюменцы оценили преимущества товаров и услуг, познакомились с новинками и выбрали лучшее соотношение цена – качество.