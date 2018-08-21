Эдуард Абдуллин: конкурс "Тюменская марка" представит большие возможности для бизнеса

Конкурс для малого и среднего бизнеса "Тюменская марка-2018" готовит несколько праздничных событий для жителей областной столицы.

Первое шоу состоится в предстоящую субботу. 25 августа в 11:00 лучшие повара городских ресторанов порадуют тюменцев блюдами кухонь мира на празднике "Калейдоскоп вкуса" на рынке "Михайловском", сообщили в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Тюменской области.

Конкурс "Тюменская марка" до 7 сентября формирует список участников и "народных экспертов", которые станут главными героями бизнес-соревнования в этом году. Уже поступило несколько десятков заявок.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин призвал горожан не находиться дома, а принять участие в этом интересном и познавательном конкурсе. "Благодаря "Тюменской марке" предприятия малого и среднего бизнеса смогут узнать мнения независимых потребителей о своей продукции – жителей Тюмени разных возрастов и вкусов, которые её регулярно приобретают. Тем самым у предпринимателей появится основа для дальнейшего улучшения своего производства, развития своей компании и создания её известности. Жителям представиться возможность высказать пожелания предприятиям и выставить оценку их работе и товарам, тем самым призвав бизнес ориентироваться на вкусы потребителей и их мнение", - отметил он.

Напомним, регистрация на конкурс"Тюменская марка-2018" стартовала 10 августа. Она продлится до 7 сентября. В данный момент поступило несколько десятков заявок. Сама выставка пройдет 26–27 октября в спорткомплексе "Центральный". Бизнес и жителей города на "Тюменскую марку" уже пригласили врио губернатора региона Александр Моор, спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов и врио главы администрации Тюмени Руслан Кухарук, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло.

"Тюменская марка" – ежегодный конкурс среди субъектов малого и среднего бизнеса города Тюмени. Проводится в целях содействия развитию субъектов предпринимательства на территории города Тюмени, пропаганды предпринимательской деятельности, выявления, популяризации и поощрения лучших предприятий, вносящих вклад в социально-экономическое развитие города Тюмени.