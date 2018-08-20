Тюменцы могут выиграть клубную карту в атлетический клуб "Антей"

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" при поддержке организаторов конкурса "Тюменская марка" запустил в соцсети "ВКонтакте" розыгрыш клубной карты на три месяца в атлетический клуб "Антей". Победителя объявят 28 августа.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо быть подписчиком сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в соцсети "ВКонтакте", сделать репост записи о конкурсе, а также оставить комментарий у себя на стене и в группе сообщества под постом. Одного победителя определят при помощи генератора случайных чисел.

Передачаклубной карты победителюсостоится в клубе "Антей" 29 августа. Приз вручит заслуженный мастер спорта России, двукратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка России Наталья Проскурякова.

Отметим, розыгрыш проходит при поддержке организаторов конкурса "Тюменская марка", в ходе которого для жителей региона будут разыграны десятки призов, в том числе на площадке "Афиша Тюмень".

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети "ВКонтакте" есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку ТОП мероприятий на выходные и месяц.