В Тюмень приедет NEMOSKVA

Международный передвижной симпозиум NEMOSKVA, подготовленный "РОСИЗО" и министерством культуры РФ, пройдет в Тюмени 19 августа. Эксперты отберут идеи и работы местных художников для дальнейшего участия в выставочных проектах 2019–2022 годов. Лучшие работы будут представлены на выставках проекта NEMOSKVA в Центре изящных искусств BOZAR (Брюссель), в Москве, в регионах России, в странах СНГ и БРИКС.

Ревю идей состоится в Музейном комплексе имени И.Я.Словцова. Там же открытую лекцию "Знание современного искусства как преимущество на рынке труда" прочтет Моника Шевчик (Польша) — писатель, издатель, куратор проекта documenta 14 в Афинах и в Касселе (2015 и 2017). После лекции состоится открытие передвижной выставки "Большая страна – большие идеи". На ней представят идеи, черновики, эскизы неосуществленных замыслов современных художников из российских регионов.

Международный передвижной симпозиум NEMOSKVA пройдет в августе-сентябре 2018 года в 12 городах России. Его цель — создание горизонтальных связей, продвижение региональных художников и кураторов, исследование современной ситуации в регионах России, создание новых возможностей для международного сотрудничества.