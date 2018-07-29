Тюменский завод включается в обсуждение промышленной политики

Тюменский завод "Стеклотех", став в этом году одним из учредителей ассоциации производителей стеклянной тары в России, планирует принять активное участие в обсуждении промышленной политики с целью развития отрасли. Одной из главных тем станет закон об экологческом сборе.

Как рассказала генеральный директор предприятия, вице-председатель ассоциации Елена Острягина, главная цель созданной организации - защита интересов представителей отрасли.

"Сегодня выходит много законопроектов, которые регулируют тот или иной вид деятельности. И не все мнения заинтересованных сторон зачастую учитываются. Кроме того, голос десяти предприятий слышен гораздо громче, чем одного. Поэтому мы намерены принимать участие в разработке государственной промышленной политики в области производства стеклянной тары", - подчеркнула она.

Также среди задач ассоциации - продвижение темы сбора использованной стеклотары. В Тюменской области, к примеру, определенные надежды возлагают на запуск мусоросортировочного завода, пишет пресс-служба правительства региона.