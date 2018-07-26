Под Тюменью создан еще один памятник природы регионального значения

Фото: управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района

В Успенском краеведческом музее презентовали памятник природы регионального значения "Баяновский", расположенный южнее села Успенка Тюменского района. Он стал шестидесятым по счету памятником природы в регионе. Главная цель создания памятника — сохранение популяции калипсо луковичной – растения, занесенного в красные книги Российской Федерации и Тюменской области.

Этот вид из семейства орхидные, который встречается в соседних Свердловской и Курганской областях, долгое время считали исчезнувшим в Тюменской области, так как более 50 лет подтверждений его произрастания не было. Весной 2012 года первооткрыватели уникальной территории — биологи-натуралисты Евгений Баянов и Павел Ситников, изучив имеющиеся данные, направились на поиски растения в окрестности села Успенка. В старом ельнике ими была найдена многочисленная популяция.

По словам Евгения Баянова, помимо калипсо луковичной на участке зафиксированы и другие растения, занесенные в Красную книгу Тюменской области, в их числе горькуша мелкоцветковая, башмачок настоящий, башмачок крапчатый, неоттианта клобучковая, ладьян трехнадрезный и другие. Среди богатств "Баяновского" — гриб саркосома шаровидная и бабочка углокрыльница эль-белое, также занесенные в Красную книгу. На сегодняшний день памятник природы насчитывает 17 редких видов.

Как рассказали в управлении информационной политики администрации Тюменского района, памятник природы регионального значения "Баяновский" был учрежден постановлением правительства Тюменской области от 9 июня 2018 года. Его площадь составляет 466 га.