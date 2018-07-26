Топ мероприятий на 27–29 июля в Тюмени: День города, пенная вечеринка, затюменский забег

Предстоящий уикенд в Тюмени будет очень насыщенным: празднование Дня города, костюмированные экскурсии, пенная вечеринка, кинопоказ под открытом небом и многое другое. Спланировать досуг поможет обзор мероприятий от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Цирковое шоу "Баронеты"

Беспрецедентный проект, крупнейший по составу животных в Евразии, все цирковые жанры, титулованные артисты – шоу мирового уровня.

Новое слово в дрессуре – интеллектуальное воспитание и обучение животных, в шоу их более 100: тигры, леопарды, черные пантеры, лилигры, медведи, лошади, пеликаны, попугаи, лисы, олени, собаки, верблюды.

Когда: с 28 июля по 2 сентября

Где: тюменский цирк (ул. Первомайская, 15)

Стоимость: 1000–2000 рублей

Массовые катания на коньках

Посетители, приобретая билеты, имеют право на пользование коньками бесплатно. При себе иметь документ, подтверждающий личность. В общем, будет весело и прохладно, что особенно радостно в этот жаркий июль.

Когда: 28 июля в 14:30 и 29 июля в 15:30

Где: Дворец спорта (ул. Р. Люксембург 12, корпус 1)

Стоимость: 350 рублей

Программа ко дню города "Мое достояние" от Музейного комплекса им. Словцова

Тюменское музейно-просветительское объединение встречает 432 год рождения родного города насыщенной программой "Мое достояние". Все музеи объединения радушно распахнут свои двери для встречи гостей, и каждый найдет для себя что-то интересное! Программа "Мое достояние" - 432 повода гордиться родным городом! Подробное расписание многочисленных мероприятий от музеев Тюмени можно найти на официальной странице ТМПО.

Танцевальный рекорд: флешмоб "Танцуй, Тюмень!"

Около 10 тысяч человек планируют принять участие в флешмобе "Танцуй, Тюмень!", который состоится на праздновании Дня города, 28 июля. Акция претендует на звание самой массовой в России: в 16 часов на всех площадках города взлетят квадрокоптеры и зафиксируют рекорд, рассказали в центре культуры и творчества "Тюмень".

Перед началом установления рекорда состоится репетиция на 6 площадках города, среди которых площадь 400-летия Тюмени, Тюменского технопарка, сквер Комсомольский, Цветной бульвар, сквер Депутатов, парк Заречный и набережная реки Туры. Начало репетиции в 15:30.

Партнер проекта – танцевальный клуб "Galla Dance" дважды в неделю проводил подготовительные занятия с опытным хореографом, также разучить танец можно на Ютубе.

Час классической музыки от Тюменского филармонического оркестра

Для жителей и гостей Тюмени зазвучит популярная, всеми узнаваемая классическая музыка.

Когда: 28 июля в 14:40

Где: площадь 400-летия Тюмени

Участие бесплатное!

Открытый концерт Хора Турецкого

"Хор Турецкого" — российский музыкальный коллектив под руководством народного артиста России Михаила Турецкого. Основа уникальной концепции коллектива — "живые" голоса. Коллектив не имеет репертуарных границ — от мировой классики до рока, от поп-музыки до оперы, от джаза до народных хитов. Артисты исполняют композиции более чем на десяти языках, в том числе, а капелла и могут заменить своими голосами оркестр. Десять вокалистов представляют всю палитру мужских певческих голосов.

Когда: 28 июля в 18:00

Где: площадь 400-летия Тюмени

Участие бесплатно!

Фестиваль уличных театров "Сны улиц без границ"

Детей и взрослых ждет арт-пространство "Город снов" с мастер-классами, интерактивными площадками, фотозонами и аллеей художников, а также 13 театральных трупп из Тюмени, Самары, Уфы, а также из Республики Беларусь, Испании и Португалии.

Когда: 28 июля, с 14:00 до 23:00

Где: сквер "Комсомольский"

Вход свободный!

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