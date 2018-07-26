Руководитель областного здравоохранения в самолете помогла тюменцу с обострившейся болезнью

12:58 26 июля 2018
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Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Неотложная помощь потребовалась жителю Тюмени Алексею на борту самолета. Мужчина с желчнокаменной болезнью не ожидал, что осложнения застанут его в полете, когда он возвращался домой.

У мужчины возник очень сильный болевой синдром. На борту оказалась врач с многолетним опытом — руководитель департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова. У экипажа было инъекционное обезболивающее, которое она поставила пациенту, а после этого сопровождала его до самой посадки и передала скорой помощи.

"Она мне очень помогла, без ее психологической поддержки я бы, наверное, и не выдержал до конца перелета", — отметил Алексей.

На земле мужчину уже ждала бригада скорой помощи, которая доставила его в МСЧ "Нефтяник", где на следующий день прошла операция, рассказали в пресс-службе областного департамента здравоохранения.  

Теги: медики , помощь , самолет
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