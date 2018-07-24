Тюменцев приглашают на лекторий с экспертами по маркетингу, интернет-разработкам и предпринимательству

В Тюмени пройдет интересный лекторий с приглашенными экспертами по маркетингу, интернет-разработкам и предпринимательству. Он будет организован 3 августа в GаzoilPlaza в рамках вечеринки в честь 9-летия ресторанной федерации "Вкус72".

В этот день гостей порадуют в том числе и встречами с известными медиаперсонами, которые поделятся опытом и прочитают лекции на актуальные темы.

Приглашенные спикеры и темы:

Григорий Свердлин. Лекция на тему "Благотворительность как абсолютный эгоизм".

Григорий Свердлин, человек, который оставил руководящую должность и основал благотворительную организацию "Ночлежка". Сейчас это старейшая благотворительная организация, которая помогает бездомным людям Санкт-Петербурга. Это уникальный проект, который существует уже 28 лет и спас тысячи жизней.

Екатерина Гувакова. Лекция на тему "Мировые тренды в маркетинге и рекламе".

Екатерина Гувакова – эксперт в области управления, маркетинговых коммуникаций, стратегий и корпоративной культуры. С 2016 преподаватель в Высшей школе экономики на факультете интегрированных коммуникаций. В 2017 году возглавляла департамент маркетинга и рекламы в CarMoney и смогла привлечь 10 млн долларов инвестиций, также управляла компанией The Marketing Arm (селебрити маркетинг)/BBDO Group.

Ольга Калюжная. Лекция на тему: "Свое дело, как способ найти себя".

Ольга Калюжная, владелец апарт-отеля "Абажур", оставила престижную работу топ-менеджера в банковской сфере и открыла свое дело.

Валерий Комягин. Лекция на тему: "Цифровая трансформация — как технологии меняют рынки".

Валерий Комягин, генеральный директор "Студии Валерия Комягина", специалист в области управления проектами, менеджмента, эксперт в области интернет-разработок.

Дата и время проведения лектория: 3 августа, с 18 до 23 часов.

Место проведения лектория: караоке-клуб Avenю.

Заказ билетов по телефону: 8(3452)56-18-18

Подробности в группе: https://vk.com/karaoke_avenu