Молодые пары в Ишиме придают большое значение выбору даты для свадьбы

Четырнадцать пар скрепят свою любовь узами брака в Ишиме 18.08.2018. Все места на этот день были заняты уже в феврале, пишет "Тюменская линия".

По информации председателя комитета загс администрации Ишима Натальи Визе, существуют даты-фавориты, в которые молодые люди предпочитают пожениться. Например, накануне Дня семьи, любви и верности 07.07.2018 брак зарегистрировали 16 пар. Уже подано тринадцать заявлений на 14 июля и одиннадцать – на 25 июля. Двенадцать пар решили сыграть свадьбу 25 августа, пишет Тюменская линия.

На 258 браков зарегистрировано 208 разводов. Смертность составила 690 человек.

В деторождении наблюдается прирост - 422 ребенка родились в Ишиме с начала года, это на 121 больше, чем в прошлом году за аналогичный период. 213 мальчиков и 209 девочек стали новыми жителями Ишима и Ишимского района. Зарегистрировано рождение 6 двоен.

В топ популярных имен вошли мужские – Артем, Даниил, Дмитрий, Егор и женские - Екатерина, Анна, Дарья, Виктория.

Список редких и необычных пополнили Яков, Юрий, Федор, Петр, Эмилия, Татьяна, Фариза и Тоженисо.