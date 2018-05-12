Московские режиссеры сняли короткометражки в Тюменской области

Московский режиссер и сценарист Роман Трофимов при участии юных талантов снял короткометражный фильм "Не разлей вода" в селе Успенка Тюменской области. Недавно его опубликовали в официальной группе проекта "Киноуспенка" ВКонтакте, пишет "Тюменская линия".

Фильм "Не разлей вода" рассказывает про двух подруг, которые стали известными актрисами, уехав в Москву на учебу. Одна из них однажды поняла, что не любит большие города и хочет остаться в селе. Она не знает, как сказать об этом подруге, ведь на киномечте зиждилась их дружба.



"Сценарий я писал три дня в Тюмени. Параллельно с ребятами мы занимались актерским мастерством - было занятий пять. Потом были индивидуальные тренинги с теми, кого я отобрал на главные роли: на них быстрее идет раскачка актеров", - пояснил режиссер.



Еще одну премьерную короткометражку "Успеем" снимал москвич Дмитрий Барков. В главных ролях: дети "Киноуспенки" Макар Петров, Максим Кожин, Виктория Фатеева и Мария Эленберг.



По сюжету двое мальчишек узнают о спрятанном в Успенке кладе, который до сих пор никто не обнаружил. Они загораются желанием отыскать его. Проблема в том, что у них наметился важный концерт, на котором один ведущий, а второй звукооператор. Как все успеть, поведал фильм.



Напомним, весенняя киносмена в Успенке проходила с 25 по 31 марта и собрала 24 местных школьников. Киноленты созданы на весенней киносмене в рамках киношколы Ноль Плюс и Успенской лаборатории кино, проекта Федерации современного искусства и молодежного центра "Поколение". Проект является победителем конкурса "Культурная мозаика малых городов и сел" Фонда Тимченко. Киноуспенка также реализуется при поддержке Фонда президентских грантов президентских грантов.