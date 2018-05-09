"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт Пелагеи

Розыгрыш билетов на концерт Пелагеи и ее команды из шоу "Голос" проводит среди своих подписчиков в социальной сети "ВКонтакте" "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

Победитель, который получит пригласительный на две персоны, будет выбран генератором случайных чисел 28 мая 2018 года в 13 часов.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть подписчиком группы и сделать репост записи о конкурсе, добавив при этом любой комментарий на своей странице.

Напомним, концерт состоится 30 мая в 19:00 в Тюменской филармонии. Принцесса русского этно-рока Пелагея представит новую эксклюзивную программу, в которой также выступят участники ее команды из шоу "Голос 6" - Алексей Сафиулин и Алла Меунаргия. А так же гостей ждет маленький сюрприз от участников детского шоу "Голос".

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети "ВКонтакте" есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку ТОП мероприятий на выходные и месяц.

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