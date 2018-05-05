Утешевский школьный музей сохраняет память об участниках войны

Учащиеся школы №51 в тюменском селе Утешево собрали информацию об участниках Великой Отечественной войны, имена которых выбиты на обелиске "Павшим за Отечество". Материала хватило для создания настоящего музея, который продолжает пополняться новыми историями и документами.

Так, зимой этого года в школьный музей обратились Нина Михайловна Евтихова и ее дочь Наталья Александровна Капитула. Женщин интересовала информация об их дедушке и прадедушке Михаиле Григорьевиче Томилове, имя которого они к своему удивлению нашли на обелиске.

"Дело в том, что вместе с Михаилом на фронт ушли и два его сына – Павел и Сергей. Они тоже погибли. Но где, при каких обстоятельствах, в какое время, увы, неизвестно. Женщины сделали прекрасный подарок музею: они передали туда фотографии Михаила Григорьевича Томилова и его сыновей. С этих драгоценных экспонатов в музее открылась новая страница", - рассказывает Ольга Миллер, руководитель музея.

По ее словам, решено также провести работу по сбору информации и фотографий односельчан, вернувшихся с войны, но уже умерших.

"Мы должны видеть их глаза, черты лица, знать какие-то факты биографии. В этом, на мой взгляд, открывается патриотизм, которого очень не хватает нашим детям", - считает руководитель музея.



