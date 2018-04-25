Культурная афиша Тюмени на май: спектакли, концерты и комедийное шоу

В мае артисты порадуют тюменцев разнообразными спектаклями, концертами разных стилевых направлений и комедийным шоу от звезд "Comedy Club". Подробнее – в Топе самых интересных событий, представленном Тюменским концертно-театральным объединением совместно с проектом "АфишаТюмень".

В начале месяца любителей театрального сезона порадуют спектаклем "Олеся", который состоится 1 и 2 мая в Тюменском драматическом театре и расскажет зрителям о яркой и драматичной истории любви и расплате за нее. В Тюменской филармонии 2 мая свое творчество представит известный камерный ансамбль из Армении и выступит с новой интересной программой "Музыка военного времени".

В праздничный день, 9 мая в Тюменском драматическом театре покажут спектакль "Анна Франк", который повествует о событиях, описанных в дневнике 15-летней Анны Франк, погибшей в нацистском концлагере. 12 мая в Тюменской филармонии зрителей будут знакомить с симфоническим оркестром. Если вы еще не знакомы с коллективом, не знаете о нем ничего, но хотите стать знатоками оркестра и разбираться в классической музыке, то у вас есть прекрасная возможность расширить свой кругозор в компании музыкантов.

В конце месяца тюменцы увидят комедийное шоу "Comedy Club" с элементами интерактива. Выступающими вечера станут Гарик Харламов, Демис Карабидис и Тимур Батрутдинов. 28 мая театр Дмитрия Ефимова "Европа" представит юбилейное шоу "Нас миллионы" с самыми зрелищными номерами за всю историю театра.

Закроет культурную программу мая уникальный концерт певицы Пелагеи с новой эксклюзивной программой, в которой выступят участники команды Пелагеи из шоу "Голос 6" Ладислав Бубнар, Антон Лаврентьев, Алексей Сафиулин, Алла Меунаргия.

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети “ВКонтакте” есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку ТОП мероприятий на выходные и месяц.

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" представлен во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в центре культурной жизни региона:

ВКонтакте https://vk.com/afisha_kto



Facebook https://www.facebook.com/groups/afisha.kto



Instagram https://www.instagram.com/afisha_kto/



Одноклассники https://ok.ru/afishakto



Telegram https://t.me/afisha_kto



Яндекс-Дзен https://zen.yandex.ru/media/ktokuda

