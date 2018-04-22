В Юргинском районе молодых учителей обеспечат служебным жильем

Юргинский район Тюменской области заинтересован в привлечении молодых педагогов, поэтому местные власти стремятся создать комфортные условия проживания для кадров. Под служебные квартиры учителей планируется отремонтировать второй этаж больницы.

"Два года назад мы построили для молодых специалистов двухквартирный дом в селе Лесное. Однако мы понимаем, что этого недостаточно, поэтому при поддержке регионального правительства планируем восстановить двухэтажное здание амбулатории, которая расположена в селе Северо Плетнево. Раньше это помещение занимала больница, но уже на протяжении многих лет функционирует только один этаж. Второй находится в неприглядном виде и пустует. После капремонта первый этаж отдадут под амбулаторию, а на втором планируем обустроить под служебные квартиры для педагогов", - рассказал глава муниципалитета Виктор Васильев.

Именно учителя в Юргинском районе в большом дефиците: по словам Виктора Валентиновича, в основном в педагогическом коллективе специалисты старше 60 лет.

"Молодежь нужна, но пригласить молодого специалиста и поселить его в дом с печным отоплением мы не можем – не те времена. Поэтому и хотим предоставлять новым кадрам благоустроенное жилье", – резюмировал он.