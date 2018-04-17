В Тюмени от клещей обработают территорию в тысячу гектаров

В Тюмени проведут одномоментную противоклещевую обработку городских территорий общей площадью более тысячи гектаров: скверов и парков, территорий вдоль улиц, кладбищ.

"В этом году администрация Тюмени разработала регламент по взаимодействию всех структур. Территории, где требуется противоклещевая обработка, согласованы с Центром гигиены и эпидемиологии Тюменской области. Торги проведены, подрядчик определен", – рассказал руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин.

За безопасность озелененных территорий, на которых расположены оздоровительные лагеря, больницы и поликлиники, отвечает департамент здравоохранения Тюменской области. Остальные тюменские организации должны сами позаботиться о том, чтобы обезопасить прилегающие территории. Это касается и территорий общего пользования в садовых и дачных обществах, отмечают в пресс-службе администрации Тюмени.

Работы намерены проводить одновременно, в этом году информация о начале обработки территории от клещей будет публиковаться на сайте городской администрации и на портале "Тюмень – наш дом". Контроль осуществляется департаментом экологии и недропользования Тюменской области. За необработанную территорию от клещей должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей, юридическое – от 10 до 20 тысяч рублей или приостановить деятельность организации на 90 суток.