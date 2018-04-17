ТОП-10 лучших бизнес-ланчей в Тюмени

Тем, кто работает в центре Тюмени или оказался здесь по делам в обеденное время, будет полезно знать, где кормят самым вкусным и сытным бизнес-ланчем. ТОП-10 лучших заведений — в обзоре от проекта "Афиша Тюмень | КтоКуда72".

1. Гриль-бар "Пожарка"

Адрес: ул. Водопроводная, 24

Время бизнес-ланча: с 12:00 до 16:00

Стоимость: 250 рублей

Здесь в обеденное время гостям предлагают комплекс блюд за 250 рублей: салат, суп, горячее блюдо, напиток на выбор и хлебную корзину. Помимо вкусной еды посетителей порадуют уютной обстановкой и доброжелательным обслуживанием. Меню разнообразное, так что голодным точно не уйдет ни один посетитель!

2. Ресторан Most

Адрес: ул. Ленина, 2а

Время бизнес-ланча: с 12:00 до 16:00

Стоимость: от 450 рублей

В этом заведении бизнес-ланс выйдет подороже, стоимость каждого блюда считается отдельно. Если заказывать комплексный деловой обед (салат, суп, горячее, напиток, хлеб), отдать придется не менее 450 рублей. При выборе двух позиций из разных категорий морс и хлеб можно получить в подарок.

3. Traveler'scoffee

Адрес: ул. Герцена, 103 (ТЦ Рентал)

Время бизнес-ланча: с 12:00 до 16:00

Стоимость: 310 рублей

За 310 рублей в кофейне Traveler'scoffee предлагают сытно пообедать супом, салатом и горячим блюдом. Здесь же можно дополнительно заказать один из десятков представленных видов кофе, чтобы энергии уж точно хватило до конца рабочего дня.

4. Ресторан паназиатской кухни "Чина"

Адрес: ул.Комсомольская, 8

Время бизнес-ланча: с 12:00 до 16:00

Стоимость: от 250 рублей

Во время бизнес-ланча в ресторане паназиатской кухни "Чина" можно попробовать довольно необычные блюда по адекватной цене. Если хочется взять все и сразу, один обед здесь обойдется гостю в 250 и более рублей. Зато это хорошая возможность познакомиться с паназиатской кухней в довольно короткие сроки.

5. Гриль-бар "Шашлыкофф"

Адрес: ул. Володарского, 14

Время бизнес-ланча: с 10:00 до 16:00

Стоимость: 269 рублей

Отобедать свежеприготовленным мясом на мангале тюменцы могут в гриль-баре "Шашлыкофф". Заведение предлагает гостям комбо-обеды, включающие в себя суп, салат, горячее и напиток, за 269 рублей. В каждой категории достаточно позиций на любой, даже самый изысканный вкус.

6. Гастробар "Легкий чек"

Адрес: ул. Республики, 81

Время бизнес-ланча: с 12:00 до 16:00

Стоимость: от 250 рублей

Главная особенность этого места – здесь необходимо платить за вход. Во время бизнес-ланча цена невысока – 100 рублей. Цены в меню приемлемые. Стоит сказать, что пришедшие в обед могут заказывать блюда не только из списка позиций бизнес-ланча, но и из основного меню. За один обед в общей сложности можно отдать от 250 рублей, ведь вы вряд ли сможете остановить свой выбор на одном блюде и захотите попробовать сразу несколько.

7. Ресторан "Максимилианс"

Адрес: ул. 50 лет Октября, 8 Б, Деловой дом "Петр Столыпин"

Время бизнес-ланча: с 11:00 до 16:00

Стоимость: 330 рублей

В баварском клубном ресторане "Максимилиансе" тюменцам предлагают разнообразный выбор блюд в любое время, в том числе и во время бизнес-ланча. Полноценный обед в будний день обойдется гостям минимум в 330 рублей. На выбор всегда свежие салаты, супы, горячие сеты, десерты и напитки.

8. Семейное кафе "Франсуа"

Адрес: ул. Первомайская, 48

Время бизнес-ланча: с 12:00 до 15:00

Стоимость: от 280 рублей

За 280–300 рублей семейное кафе "Франсуа" покормит всех желающих вкусным обедом, состоящим из салата, супа, горячего блюда, свежеиспеченной булочки с кунжутом и напитка на выбор. В меню присутствуют любимые многими блюда вроде винегрета, сельди под шубой, грибницы, борща и т.д.

9. Ресторан "Балкан-гриль"

Адрес: ул. 50 Лет Октября, 3к1

Время бизнес-ланча: с 12:00 до 16:00

Стоимость: от 280 рублей

Ресторан сербской кухни "Балкан-гриль" в обед угощает тюменцев отменными национальными блюдами. Стоимость бизнес-ланча – от 280 рублей на одного. В меню различные салаты, супы, горячие мясные и рыбные блюда, а также напитки. Атмосфера заведения позволит расслабиться после первой половины трудового дня и настроиться на будущие подвиги.

10. Western House

Адрес: ул. Эрвье, 14, к.1

Время бизнес-ланча: с 12:00 до 16:00

Стоимость: от 250 рублей

Кафе, оформленное в модном стиле вестерн, принимает голодных горожан на бизнес-ланч с 12:00 до 16:00. В комбо-обед за 250 рублей от Western House входят: суп, салат, горячее блюдо, напиток и хлеб. Кстати, ассортимент блюд в меню здесь меняется в зависимости от дня недели, так что пробовать новые угощения можно хоть каждый день.

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