"Душевный День" откроет тюменцам секреты счастья и саморазвития

Семь лекций на тему счастья и саморазвития объединит мероприятие "Душевный День". Он пройдет в Тюмени 22 апреля с 11 до 16 часов по адресу: ул. Гранитная, 4.

"Душевный День" - это собранные на одной площадке лекции и практики по психологии на актуальные жизненные темы. Чтобы раскрыть их, организаторы выбирали интересные методики и харизматичных спикеров.

Так, например, психолог, специалист по тета-хилингу Мария Савенок на своей лекции расскажет о предназначениях, как быть собой, получать удовольствие от жизни, ставить и достигать цели. Вероника Мухаметзянова раскроет тему материнства, а Миля Ибрагимова поможет участникам лучше понять себя и превратить свои недостатки в ресурсы.

Кроме полезных мастер-классов участники "Душевного Дня" получат шанс выиграть подарки от партнеров мероприятия.

Программу мероприятия и информацию о билетах можно найти в группе https://vk.com/bloger_tmn.