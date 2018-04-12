В Тюмени проходит марафон розыгрышей билетов на культурные мероприятия

Популярное сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" проводит весенний марафон розыгрышей. Победители получают бесплатные билеты на различные культурные мероприятия – от кино до концертов российских звезд.

Список розыгрышей постоянно обновляется. Сейчас в группе проходит пять розыгрышей. Чтобы принять участие в них, нужно подписаться на "Афиша Тюмень | КтоКуда72" и сделать репост конкурсной записи.

Среди подписчиков разыгрывают билеты на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум, спектакль "Дядя Ваня" с участием Сергея Маковецкого и других знаменитых актеров.

Кроме того, проходят розыгрыши билетов в кино, на цирковое шоу "Легенда цирка", мероприятия Тюменской филармонии и кукольного театра.

"Большое спасибо группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" за билеты в цирк! Отлично провели время с ребенком. Места предоставили прекрасные. Программа отличная. Всем желаю удачи в розыгрышах!", – написала в сообществе победительница одного из прошедших розыгрышей Ирина Ушакова.

Напомним, что в рамках весеннего марафона розыгрышей подписчики "Афиша Тюмень | КтоКуда72" уже имели возможность бесплатно попасть на концерт Димы Билана, ледовое шоу Ильи Авербуха с чемпионами по фигурному катанию, фестиваль Владимира Спивакова, многочисленные спектакли и киносеансы.

Сообщество “Афиша Тюмень | КтоКуда72″ генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети “ВКонтакте” есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку ТОП мероприятий на выходные и месяц.