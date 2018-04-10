В Тюмени проходит цикл открытых лекций по проблемам современного дизайна

17:30 10 апреля 2018
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Вторая по счету лекция в рамках открытого цикла "Проблемы современного дизайна" пройдет 13 апреля в Музейном комплексе имени Словцова (ул.Советская, 63). 

Тема встречи: "Эволюция дизайна: Уильям Моррис, AEG, OLIVETTI, BRAUN, APPLE. Дизайн меняет общество? Дизайн глобальный и региональный". Лекцию проведет преподаватель кафедры средового дизайна ТГИК Геннадий Вершинин. 

Начало в 17 часов, вход свободный.

Теги: дизайн , лекция
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