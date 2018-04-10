В Тюмени проходит цикл открытых лекций по проблемам современного дизайна

Вторая по счету лекция в рамках открытого цикла "Проблемы современного дизайна" пройдет 13 апреля в Музейном комплексе имени Словцова (ул.Советская, 63).
Тема встречи: "Эволюция дизайна: Уильям Моррис, AEG, OLIVETTI, BRAUN, APPLE. Дизайн меняет общество? Дизайн глобальный и региональный". Лекцию проведет преподаватель кафедры средового дизайна ТГИК Геннадий Вершинин.
Начало в 17 часов, вход свободный.
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