В тюменских больницах закончился карантин

C 4 апреля приказом департамента здравоохранения Тюменской области в медицинских организациях региона отменены карантинные мероприятия. Профилактические меры в виде масочного режима и проветривания сохраняются.
Напомним, что на минувшей неделе в Тюменской области ОРВИ и гриппом заболело 14 205 человек — это ниже эпидемического порога и меньше по сравнению с предыдущей неделей на 2 тысячи человек. Как сообщало региональное управление Роспотребнадзора, 68% из заболевших — это дети. На прошедшей неделе школы и классы в связи с заболеваемостью ОРВИ на карантин не закрывались.
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