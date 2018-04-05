В тюменских больницах закончился карантин

Фото Юрия Комолова / Тюменская область сегодня

C 4 апреля приказом департамента здравоохранения Тюменской области в медицинских организациях региона отменены карантинные мероприятия. Профилактические меры в виде масочного режима и проветривания сохраняются.

Напомним, что на минувшей неделе в Тюменской области ОРВИ и гриппом заболело 14 205 человек — это ниже эпидемического порога и меньше по сравнению с предыдущей неделей на 2 тысячи человек. Как сообщало региональное управление Роспотребнадзора, 68% из заболевших — это дети. На прошедшей неделе школы и классы в связи с заболеваемостью ОРВИ на карантин не закрывались.