Тюменцам дарят билеты на спектакль "Дядя Ваня" с Сергеем Маковецким

11:34 03 апреля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" проводит розыгрыш билетов на спектакль "Дядя Ваня". Победителей выберут при помощи генератора случайных чисел и объявят 13 апреля в 12:00.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть подписчиком группы "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в социальной сети "ВКонтакте" и сделать репост записи о конкурсе.

Напомним, спектакль "Дядя Ваня" состоится 16 апреля в 19:00 на сцене Тюменской филармонии. В спектакле заняты такие знаменитые актеры, как Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков, Людмила Максакова, Анна Дубровская и другие. Грандиозный спектакль именитого режиссера Римаса Туминаса никого не оставит равнодушным.

Сообщество “Афиша Тюмень | КтоКуда72″ генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети “ВКонтакте” есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку ТОП мероприятий на выходные и месяц.

Проект “Афиша Тюмень | КтоКуда72″ представлен во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в центре культурной жизни региона:

ВКонтакте https://vk.com/afisha_kto

Facebook https://www.facebook.com/groups/afisha.kto

Instagram https://www.instagram.com/afisha_kto/ 

Одноклассники https://ok.ru/afishakto 

Telegram https://t.me/afisha_kto 

Яндекс-Дзен https://zen.yandex.ru/media/ktokuda

Теги: культура , розыгрыш , спектакль , театр
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2018