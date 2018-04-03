Тюменцам дарят билеты на спектакль "Дядя Ваня" с Сергеем Маковецким

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" проводит розыгрыш билетов на спектакль "Дядя Ваня". Победителей выберут при помощи генератора случайных чисел и объявят 13 апреля в 12:00.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть подписчиком группы "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в социальной сети "ВКонтакте" и сделать репост записи о конкурсе.

Напомним, спектакль "Дядя Ваня" состоится 16 апреля в 19:00 на сцене Тюменской филармонии. В спектакле заняты такие знаменитые актеры, как Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков, Людмила Максакова, Анна Дубровская и другие. Грандиозный спектакль именитого режиссера Римаса Туминаса никого не оставит равнодушным.

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