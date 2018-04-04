"Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Розыгрыш билетов на концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум проводит среди своих подписчиков в социальной сети "ВКонтакте" "Афиша Тюмень | КтоКуда72". Победителей выберут при помощи генератора случайных чисел и объявят 17 апреля в 12:00.

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо быть подписчиком группы и сделать репост записи о конкурсе.

Напомним, концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум состоится 18 апреля в 19:00 в Тюменской Филармонии. Зрителей ждет "живая" музыка в сопровождении группы "Эсперанто", танцевальные хиты дискотек в модном электронном звучании, а также шоу-балет Анжелики Варум "Лебеди Фанк".

Сообщество “Афиша Тюмень | КтоКуда72″ генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети “ВКонтакте” есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку ТОП мероприятий на выходные и месяц.

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