Известные тюменские художники сделали подарок Боровской школе искусств

Боровская детская школа искусств получила в подарок 25 картин от восьми известных тюменских художников, в том числе Юрия Рыбьякова и Игоря Щетинина, в рамках социокультурного проекта "Пленэр с мастерами", посвященного 95-летию Тюменского района.

Как рассказали в пресс-службе губернатора, открытие проекта состоялось в малом зале картинной галереи школы искусств "Фантазия", где одновременно представлены творения профессиональных художников и преподавателей. "Совсем скоро эти картины сможет увидеть каждый, а значит, каждый зритель сможет стать еще ближе к миру прекрасного и завораживающего!", - отметила директор учреждения Ирина Кондратенко.

Автор идеи и куратор проекта - член Союза художников России, заведующая отделением изобразительного искусства Боровской школы искусств "Фантазия" Алена Головырских – рассказала, что участников ждет насыщенная программа, в том числе увлекательные мастер-классы. Но главное – есть повод отразить в своих работах красоту природы родного Тюменского района.

Наставниками для юных художников на пленэре стали заслуженный художник РФ, член Союза художников России Игорь Щетинин, доцент кафедры искусств, почетный член Союза художников РФ, член Ассоциации искусствоведов РФ Елена Колчанова, члены Союза художников РФ, постоянные участники разного уровня выставок Юрий Бычков, Иван Станков и Юрий Рыбьяков.