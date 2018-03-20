Тюменцы могут выиграть билеты на концерт Димы Билана

14:40 20 марта 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" запустил в Инстаграме экспресс-розыгрыш билетов на концерт Димы Билана "Опять 35", который начнется в ДК "Нефтяник" 21 марта в 19:00.

Трех победителей определят с помощью генератора случайных чисел 21 марта до 12:00. Каждый получит пригласительный билет на одну персону. Чтобы принять участие, необходимо подписаться на аккаунт "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в Инстаграме, поставить лайк к публикации о розыгрыше и отметить в комментариях двух друзей. Количество комментариев не ограничено, чем их больше, тем больше шансов на победу. 

Организаторы розыгрыша отмечают, что это уникальный шанс попасть на концерт Димы Билана, ведь билетов в свободной продаже уже нет. Специальная программа приурочена к юбилею Билана. Режиссер шоу Алексей Голубев сделал постановку мирового уровня с голограммами, декорациями-трансформерами и неожиданными световыми решениями. 

Теги: афиша , знаменитости , концерт , культура , розыгрыш
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