Тюменские родители прошли через все этапы ЕГЭ

Фото: Лидия Шумкова

Тысячи родителей тюменских старшеклассников сдали имитационный ЕГЭ 18 марта в рамках открытого форума "Большая перемена". Мероприятия проходили не только в областной столице, но также в Тобольске и районах Тюменской области.

Взрослым предложили проверить свои знания по нескольким предметам школьной программы: русский язык, математика, физика, английский язык, обществознание, история. На имитационный ЕГЭ пригласили мам, пап, бабушек и дедушек учеников с 8 по 11 класс, но интерес к проекту проявили и родители младших классов. Они прошли через все этапы проведения экзамена: оставили за порогом кабинета все средства связи, приготовили черную гелиевую ручку и паспорт. Атмосфера создавалась, приближенная к реальным условиям сдачи ЕГЭ. Единственное отличие – отсутствие видеонаблюдения.

Как рассказала начальник управления общего образования департамента образования и науки Тюменской области Людмила Чеботарь, родители увидели, как происходит выпуск пакета материалов с диска: он включает бланк регистрации, бланк ответов и сами задания.

"Основная задача проведения такого экзамена для родителей – не проверить их знания, а познакомить с процедурой сдачи ЕГЭ и критериями оценок", - отметила Людмила Чеботарь.

Благодаря такому эксперименту родители, пришедшие на экзамен, понимают, как и к чему готовить своего ребенка, как его правильно настроить на экзамен, что говорить и чем поддержать.

"Мне очень даже понравилось, я бы его еще раз прошла. Ничего сложного не было, самое главное, как я поняла, - это внимание и четкое написание по буквам. Знания по предмету необходимы на уровне школьной программы. Поэтому волноваться насчет ЕГЭ не нужно. Такой формат, наоборот, дает ребенку ощущение, что материал нужно выучить и знать, а не надеяться на шпаргалки и списывание", - поделилась мама будущего выпускника лицея №34 Ольга Долганова.

По предварительным данным, в Тюмени ЕГЭ попробовали сдать более 5 тысяч мам и пап, в Тобольске — более 3 тысяч человек, по районам области — более 6,7 тысяч родителей. Активность родителей гораздо выше, чем планировалось, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".