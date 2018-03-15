В Тюмени стартовал розыгрыш билетов на фестиваль Спивакова

В Тюмени стартовал розыгрыш билетов на музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…". Победителей объявят 23 марта, накануне фестиваля.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо быть подписчиком сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в соцсети "ВКонтакте" и сделать репост записи о конкурсе. Победителей определят при помощи генератора случайных чисел.

Фестиваль состоится в Тюменской филармонии и будет проходить в течение трех дней с 25 по 27 марта. Зрителям представят три программы, в которых будет исполнено более десяти шедевров мировой классической музыки и выступят три выдающихся солиста современности. Гости фестиваля будут наслаждаться знакомством с Национальным филармоническим оркестром России.

Дирижером фестиваля станет основатель камерного оркестра "Виртуозы Москвы", руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков – человек, сумевший стать настоящей легендой в своей профессии.

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