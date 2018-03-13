Тюменский Росреестр готов рассказать о предоставлении услуг в электронном виде

Тюменцев проконсультируют по вопросам, связанным с использованием электронных услуг и сервисов Росреестра.

15 марта с 12 до 13 часов желающие могут позвонить по телефону "прямой линии" 8 (3452) 39-68-72 и пообщаться по обозначенной теме с начальником отдела регистрации недвижимости в электронном виде Татьяной Кониловской, сообщили в пресс-службе ведомства.