Тюменский Росреестр готов рассказать о предоставлении услуг в электронном виде

13:40 13 марта 2018
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Тюменцев проконсультируют по вопросам, связанным с использованием электронных услуг и сервисов Росреестра.

15 марта с 12 до 13 часов желающие могут позвонить по телефону "прямой линии" 8 (3452) 39-68-72 и пообщаться по обозначенной теме с начальником отдела регистрации недвижимости в электронном виде Татьяной Кониловской, сообщили в пресс-службе ведомства.

 

Теги: горячая линия , Росреестр
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