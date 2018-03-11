Тюменская компания "Золотые луга" развивает сервис доставки молочных продуктов

Один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Западной Сибири АО "Золотые луга" продолжает развивать востребованный сервис доставки продуктов на дом и в офис. Теперь компания будет развозить заказанные на сайте молоко, кефир, сметану и сыр шесть дней в неделю.

Как сообщили в пресс-службе АО "Золотые луга", в интернет-магазине можно выбрать продукты можно из полного ассортимента компании – торговых марок "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи ЗдорОво". Заказ доставят на дом или в офис в удобное время напрямую с завода.

Сервис по доставке молочных продуктов компания "Золотые луга" запустила с июня 2017 года, он действует в Тюмени и Екатеринбурге. Продукция производится только из натурального молока из качественного, охлажденного сырья под строгим контролем.