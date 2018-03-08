Участники проекта CreativeMornings в Тюмени поговорят об отваге

Очередной креативный завтрак международного формата CreativeMornings пройдет в Тюмени 25 марта в 10:00 в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а). Его темой станет отвага, пишет "Мегатюмень".

Спикером мартовской встречи станет Дмитрий Петрулёв, который занимался продвижением в соцсетях фестиваль культурного проектирования "Морфология улиц", городского фестиваля "Жара", Всемирного фестиваля молодежи и студентов и других крупных проектов. Спикер обсудит со слушателями, что такое отвага в XXI веке и, самое главное, как стать отважным.

Вход на лекцию свободный, количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/creativemornings-mart/. Подробности в группе проекта во "Вконтакте": https://vk.com/cmtmn, или по телефону мультицентра "Моя территория": 68-96-96.

Напомним, что интеллектуальные лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и ежемесячно проходят в 183 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин, — и этот список постоянно растет. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.