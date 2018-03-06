"Афиша Тюмень" дарит билеты на концерт Нюши

Проект "Афиша Тюмень | КтоКуда72" разыгрывает билеты на концерт певицы и композитора Нюши "Девять жизней". Победителей объявят 13 марта.

Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо быть подписчиком сообщества "Афиша Тюмень | КтоКуда72" в соцсети "ВКонтакте" и сделать репост записи о конкурсе. Победителей определят при помощи генератора случайных чисел.

Шоу "Девять жизней" состоится 14 марта в 19:00 в ДК "Нефтяник" (улица Полины Осипенко, 1). Концерт поразит зрителей нестандартными техническими решениями, световыми эффектами, хореографией, пиротехникой и видеоинсталляциями, а также зарядит поклонников позитивными эмоциями. Во время шоу Нюша исполнит не только полюбившиеся хиты, но и новые композиции.

Отметим, что в сообществе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" проходит весенний марафон розыгрышей. Среди подписчиков разыграют билеты на концерты The Rasmus, Artik & Asti, Эмина и других звезд. Чтобы не пропустить конкурсы, можно подписаться на рассылку.

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" генерирует информацию о всех событиях города. Для удобства в группе социальной сети "ВКонтакте" есть календарь, в котором можно посмотреть события на любую дату и спланировать свой досуг. Здесь также можно увидеть фотоотчеты с мероприятий, отзывы о них, трейлеры к фильмам, а также подборку ТОП мероприятий на выходные и месяц.