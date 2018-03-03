В Тюмени пройдет региональная олимпиада по допризывной подготовке

Вторая региональная олимпиада по допризывной подготовке, посвященная Дню защитника Отечества, пройдет в Тюмени на базе центра “Аванпост” 6 и 7 марта. В ней примут участие 17 сборных команд из муниципальных образований региона, сообщили в пресс-службе губернатора.

В команде - пять человек, обучающихся в специализированных группах добровольной подготовки к военной службе, юнармейцы и члены военно-патриотических клубов 12-18 лет. В январе-феврале все они прошли отборочный этап у себя в районах.

Ребятам предстоит пройти тестирование по основам военной службы, тестирование по физической подготовке (в том числе по нормативам ГТО) и соревноваться в решении ситуационных задач. Юношам предстоит ответить на вопросы по тактической, медицинской, строевой, огневой подготовке, основам военной службы и военному законодательству. После теоретического этапа участники продемонстрируют свою физическую подготовку, выполнив комплексы упражнений по системе функционального многоборья.

Участники продемонстрируют навыки рукопашного боя, одевания противогаза, ориентирования на местности. передвижение на поле боя. Также допризывники посоревнуются в сборке-разборке стрелкового оружия, обнаружении мин, и одиночной строевой и туристической подготовках.

Олимпиаду организовало патриотическое объединение “Честь имею” при финансовой поддержке Регионального общественного объединения “Защита Отечества”.