В Тюмени представили проект IT-сквера и "умной" автобусной остановки

В исторической части Тюмени появится еще одна открытая площадка для отдыха горожан. Специалисты Тюменского индустриального университета представили проект благоустройства территории, расположенной в начале улицы Луначарского, между строительным институтом опорного вуза, студгородком и Крестовоздвиженским храмом. До конца этого года там планируют обустроить "умный" парк. Рядом с ним появится утепленная остановка, щедро начиненная информационными сервисами.

По замыслу архитекторов, сквер дополнительно озеленят и поделят на несколько зон. Там будет коворкинг под открытым небом (скамьи под навесами с ИТ-наполнением для подзарядки гаджетов), зона с амфитеатром и авансценой для выступлений, несколько выставочных площадок, открытое кафе и открытый кинотеатр. Для экономии электроэнергии освещение в парке будет подстраиваться под время суток.

Сделать интеллектуальной рассчитывают уже существующую остановку, расположенную на повороте улицы Луначарского. С этого места ее перенесут к скверу. Крытый утепленный павильон оборудуют "умными" информационными сервисами.

Система видеоаналитики, включенная в городскую систему видеонаблюдения, будет распознавать количество, пол и возраст людей на остановке и оставленные там вещи. Система аудиоаналитики сможет фильтровать опасные события по звукам — выстрелу или крику о помощи. Аналитике подвергнутся и поисковые запросы в интернете тех, кто подключится к бесплатной точке доступа Wi-Fi на остановке.

Информационное табло, связанное с сервером "Тюменьгортранса", будет отображать прогнозируемое время прибытия автобуса как внутри, так и снаружи комплекса. Напомним, что похожее электронное табло уже испытали на остановке возле ТИУ на улице Мельникайте. На Луначарского оповещать тюменцев о прибытии транспорта будет еще и уличный громкоговоритель.

Внутри остановочного комплекса через сенсорную информационную панель можно будет воспользоваться "2Гис", туристическим гидом или вызвать такси, в том числе и с помощью голосового помощника. Также там установят панель с зарядными устройствами для гаджетов и тревожную кнопку для вызова полиции.

Как и в парке, освещение на остановочном комплексе будет меняться в зависимости от времени суток.

В районе парка поменяется схема движения транспорта. Дополнительные места для парковки расположат вдоль оврага, а разделительная полоса вдоль улицы Луначарского исключит парковку во дворе. Заезд на большую парковку во дворе университета будет осуществляться с улицы Казанской. Проезд с улицы Луначарского закроют, чтобы исключить пересечение транспорта и пешеходов.

Проект благоустройства сквера под рабочим названием "Ямская слобода" реализуется ТИУ совместно с администрацией Тюмени в рамках стратегического проекта вуза "Архитектурный образ региона". Вместе со специалистами института архитектуры и дизайна над "умными" парком и остановкой трудилась команда проекта "Smart City — Тюмень" и "Технополиса" ТИУ.

В планах за ближайшие несколько месяцев очистить территорию сквера от аварийных деревьев и обустроить остановку со всей "интеллектуальной" начинкой. Работы проведут за счет средств университета. Полностью воплотить проект рассчитывают до конца 2018 года.

Если опыт ТИУ окажется успешным, то теплые остановки с электронным табло, кнопкой безопасности и видеонаблюдением могут появиться и в других точках областного центра. В Тюмени уже пробовали использовать информационные табло с временем прибытия автобуса, но разработки производителей не выдерживали суровой погоды. Табло от разработчиков ТИУ, установленное осенью прошлого года, перезимовало благополучно.

"Сейчас в проработке находится проект по запуску подобных остановок на нескольких гостевых улицах, которые тоже были бы созданы за счет средств инвесторов и могли получать доход благодаря второстепенным сервисным услугам", — отметил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев.

Заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов добавил, что для усовершенствования отберут остановки наиболее вместительные по площади и с высоким пасажирооборотом. "Изучив опыт других городов, можно сказать, что в основном работа над такими остановками заканчивается на единичных пилотных проектах. Наша цель — масштабировать его", — заметил он.

Влада Нерадовская