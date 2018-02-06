Ишимские врачи спасли девочку с "синдромом Рапунцель"

Довольно крупное инородное тело извлекли из кишечника шестилетней девочки врачи в Ишиме. Ребенок попал в Областную больницу №4 с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. При проведении диагностической лапароскопии с целью исключения перитонита в ней обнаружили комок волос. Извлекали инородное тело размером 8 на 4 см оперативным путем, не вскрывая просвет кишечника.

Как рассказал врач-хирург Фарход Гиясов, в его практике это был первый случай. "Известно, что заболевание чаще встречается у девочек с неврологическими нарушениями. Когда нервничают, они начинают жевать и проглатывать свои длинные волосы. Те скапливаются и образуют непроходимость. В данном случае это была непроходимость тонкого кишечника, осложненная перитонитом. Настоятельно советую всем, у кого дети имеют склонность жевать волосы, обратить на это самое серьезное внимание", — отметил он.

Непроходимость тонкого кишечника, вызванная трихобезоаром, носит название "Рапунцель синдром" — по имени сказочной героини. Мелкие волосяные опухоли, как правило, становятся случайной находкой при проведении обследования по другим причинам. Чаще всего приходится выполнять хирургическую полостную операцию: рассекать переднюю брюшную стенку и извлекать скопление вручную. Как отмечают в медучреждении, безобидная на первый взгляд привычка грызть волосы становится причиной большого послеоперационного рубца и потери здоровья.

Ишимскую девочку выписали из больницы с рекомендацией консультации психиатра.

Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО "ОБ №4"