Тюменским родителям помогут разобраться в причинах детской дисграфии

Бесплатная лекция для родителей "Письмо с ошибками у школьников. Кто виноват и что делать? Нейропсихологический подход" состоится в Тюмени 4 февраля. Советы даст нейропсихолог Диляра Нугуманова.

"Письмо с ошибками - дисграфия - связана с особенностями работы мозга, которые складываются задолго до начала обучения письму. В чем же они заключаются, дают ли они преимущества своим носителям в какой-то другой области? В этом мы и разберемся на лекции и, конечно, поймем, как помочь таким детям", - рассказывает ведущая лекции, биолог-физиолог, нейропсихолог, кандидат психологических наук Диляра Нугуманова.

Как отметили организаторы – центр "Дзержинец" - всех участников лекции ждут практические рекомендации и розыгрыш подарков от лектора.

Встреча состоится 4 февраля в 11:00, ЦКиИ "Современник", ул. Олимпийская, 9

Запись по телефону 68-41-22 или по ссылке - https://vk.com/topic-131237202_36765487