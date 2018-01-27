"Афиша Тюмень" поможет бесплатно попасть в кино, театр и на Кубок мира по биатлону

Путеводитель культурного отдыха "Афиша Тюмень | КтоКуда72" вновь дает возможность тюменцам бесплатно попасть на мероприятия и в кино. На данный момент на основной площадке паблика в социальной сети "ВКонтакте" проходит сразу три розыгрыша.

Жители и гости города могут попасть абсолютно бесплатно на спектакль "Мужчины в тапочках", главную роль в котором играет Мария Порошина. Кроме того, у всех желающих есть шанс попасть на фильмы "Зомбоящик" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти".

Условия конкурса очень просты: необходимо быть подписчиком группы "Афиша Тюмень | КтоКуда72" и сделать репост записи о розыгрыше себе на стену вконтакте. Итоги розыгрыша билетов в театр подведут 21 февраля, а билетов в кино - 29 января 2018 года.

"Афиша Тюмень" не оставила без внимания и любителей спорта, на данный момент в "ВКонтакте" проходит розыгрыш билетов на Кубок мира по биатлону. Принять участие могут все желающие, подписанные на группу.

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" генерирует информацию о культурных, спортивных, массовых и иных мероприятиях региона. Кроме того, в паблике можно увидеть фотоотчеты и поучаствовать в различных розыгрышах.