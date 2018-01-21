Тюменцев приглашают завтракать креативно

Новая серия креативных лекций международного формата CreativeMornings пройдет в Тюмени. Первая встреча состоится 28 января в Молодежном театральном центре "Космос", начало в 10:00.

В рамках завтрака лектором выступит лидер движения Street Workout Сергей Мехнин, темой лекции станет "Тревога" и будет посвящена тому, как избавиться от тревоги при помощи спорта, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"В рамках проекта мы приглашаем в качестве спикеров ярких представителей творческой среды, создаем креативную атмосферу, поэтому и завтраки у нас – креативные. Площадка CreativeMornings позволяет участникам развиваться, общаться, становиться интересными", — поделилась руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория" Мария Штыкова.

Вход на лекцию свободный, количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://tmn-id.ru/projects/creativemornings-yanvar/. Узнать подробнее о лекциях можно в группе проекта во "Вконтакте" или по телефону мультицентра "Моя территория": 68-96-96.

Отметим, бесплатные интеллектуальные лекции-завтраки CreativeMornings ежемесячно проходят более чем в 175 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. За прошлый год тюменцы прослушали семь лекций на темы: "Выживание", "Равенство", "Гениальность", "Сострадание", "Пионер", "Смерть", "Контекст".