В Тюменской агломерации отремонтируют более 180 дорожных объектов

Более 180 дорожных объектов отремонтируют в Тюменской агломерации в 2018 году в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". На выполнение работ из федерального бюджета направят 765 миллионов рублей. В соответствии с условиями проекта, аналогичную сумму внесет и бюджет области, сообщили в пресс-службе губернатора.

Уточняется, что запланирован ремонт 164,8 километра дорог и реконструкция 5,9 километра.

Среди объектов, вошедших в план работ 2018 года, - реконструкция автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский, ремонт дороги Тюмень – Горьковка и Обхода города Тюмени, подъездов к Тураево, Салаирке, Луговому и другие.

Такая взвешенная и целенаправленная политика в сфере дорожного хозяйства позволяет Тюмени занимать первые места в независимых рейтингах состояния дорожной инфраструктуры. В 2017 году Тюмень заняла первое место в рейтинге российских городов по качеству дорог по итогам реализации проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог".

Напомним, в рамках первого года реализации проекта в Тюмени и Тюменском районе были приведены в нормативное состояние 267 дорожных объектов общей протяженностью 242,3 км.

По итогам выполнения работ показатель нормативного состояния автодорог в агломерации вырос с 68,9% до 76,9%. Количество аварийно-опасных участков за год сократилось со 107 до 43, что превышает средние общероссийские показатели.