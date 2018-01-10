Тюменцы готовы приобщиться к раздельному сбору мусора, если контейнеры будут в шаговой доступности

Специалисты Тюменского госуниверситета провели социологический опрос горожан, чтобы выяснить, насколько они осведомлены о возможностях обращения с твердыми бытовыми отходами и готовы ли заниматься предварительной сортировкой отходов для их дальнейшей переработки.

Оказалось, что основной причиной малого вовлечения тюменцев в процесс раздельного сбора мусора является удаленность контейнеров. Для 13 % опрошенных препятствием становится нехватка места на кухне для раздельного сбора. 88% респондентов отметили, что готовы разделять часть отходов, если специальные контейнеры будут установлены на придомовой территории в шаговой доступности.

Специалисты кафедры cоциально-экономической географии и природопользования ТюмГУ считают, что для успешного внедрения технологий переработки отходов необходима организация селективного сбора на территориях жилых домов. Это облегчит процесс дальнейшей сортировки отходов на перерабатывающем заводе, позволит минимизировать попадание на установку по термической обработке материалов, способных при сжигании выделять большое количество диоксинов.

"Соцопрос показал готовность населения поддержать переход на новый порядок обращения с отходами, исключающий захоронение на полигонах несортированных отходов. Это позволит уменьшить выделение вредных веществ, исключить развитие благоприятных условий для развития и процветания болезнетворных организмов, снизить механические нагрузки на грунт и уменьшить замусоривание окружающий территории", — приводят мнение специалистов в пресс-службе вуза.

Сейчас в Тюменской области идет реализация реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. К 2021 году действующий полигон Тюмени прекратит свое существование и будет рекультивирован.