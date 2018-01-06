Тюменские социальные проекты реализуют благодаря грантовой поддержке

Три инновационных социальных проекта, разработанных департаментом социального развития Тюменской области, получат финансовую поддержку в виде гранта от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На их реализацию из федерального бюджета направят в общей сложности 18 млн рублей.

Как сообщили в областном департаменте социального развития, первый проект предполагает создание современной инфраструктуры служб ранней помощи детям до трех лет с ограниченными возможностями здоровья. Второй проект направлен на развитие эффективных методов оказания адресной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Реализация третьего проекта позволит усовершенствовать работу с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом.

Отобранные проекты охватывают разные стороны жизни ребенка и его семьи: от дошкольного образования и вопросов здоровья до профессиональной ориентации. Работа над инновационными проектами объединит специалистов всех заинтересованных ведомств: сферы здравоохранения, образования, социального обслуживания, сотрудников правоохранительных органов.

