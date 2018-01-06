Тюменская "Культурица" собрала художников из разных стран

Художники из Болгарии, Казахстана, Республики Беларусь, Армении и Азербайджана принимают участие в арт-квесте "Культурица", организованном в Тюмени.

Как сообщает "Мoй пoртал", художник из Республики Беларусь Юрий Дубовский преобразит Тюмень: он познакомится с местным креативным кластером и создаст арт-объект о городе. О том, что для художника проект, участник поделился с организаторами.

"Для меня участие в "Культурице" — это возможность как показать свое творчество за пределами моей страны, так и получить новые знания о другой культуре. Меня приятно удивила Тюмень, для себя я нашел что-то схожее со своим родным городом — уют, умиротворение и спокойствие", - отметил он.

Событие пройдет 4 ступени. Первая ступень: Регистрация участников, она длилась до 10 декабря. На сайте арт-квеста "Культурица" kulturitsa.com художники СНГ расскажут о творчестве в своих странах на тему "Моя страна" и презентуют свое портфолио; Вторая ступень: Проверка заявок. Организаторы отберут работы участников, которые верно заполнили все поля регистрации;

Третья ступень: Выбор победителя. По итогам голосования будет выбран победитель, набравший наибольшее количество голосов. Каждый сможет проголосовать за понравившегося художника, голосовать можно каждый день! Четвертая ступень: Художник-победитель приедет в Тюмень и окунется в атмосферу города: познакомится с местными художниками и представителями креативных индустрий. Также создаст свой арт-объект о городе.