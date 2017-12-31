Портал "Тюмень – наш дом" проведет новогодний квест

Новогодний тест смогут пройти все желающие в праздничные дни на портале "Тюмень – наш дом". Каждый день будет представлена одна из главных тем праздника. По ней будет предложена для ознакомления информация, а также загадка или опрос, пишет "Тюмeнская линия".

Все, что нужно - с 30 декабря по 14 января следить за новостями группы "Тюмень – наш дом" и проявлять активность, то есть выкладывать фотографии, отвечать на вопросы, успевать посещать городские праздники, ледовые площадки, горки. Самые активные тюменцы будут приглашены в администрацию города и получат подарки от нашего портала.

Организаторы уверены, что страницы в социальных сетях будут не только полезны и позволят изучить планы новогодних каникул, но и помогут сделать длинные выходные веселыми, вкусными, шумными, а иногда и по-семейному тихими и уютными.