Цирковые артисты из Ишима расскажут историю о Русалочке

Цирковая студия "Мечта" подготовила новогодний подарок для жителей Ишима и гостей города. Новое представление посвящено известной истории о Русалочке. В постановке участвуют юные артисты, которые выполняют интересные и непростые трюки.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, оригинальность известному сюжету добавят авторский текст, красочное оформление и цирковой реквизит. Центральное действие сказки разворачивается на большом концерте в подводном царстве Тритона. Серебряные "ракушки" исполняют композицию с обручами, перламутровые "жемчужины" - эквилибр на тростях "Музыка над морем", жонглеры иллюстрируют "Мир морской". О маленькой Ариэль расскажет номер "Гимнасты на трапеции". Во время акробатической композиции "Крушение корабля" главный герой принц Эрик демонстрирует свою ловкость и силу.

Есть в постановке и массовые сцены, акробатические двойки "Моряки", гимнастка на полотне "Море зовет" и хореографические картинки хула-хупы "Превращение" дополняют сценарий. Ведьма Урсула появится перед зрителями на гироскутере в виде "морского конька", жонглируя булавами и светящимися мячами.

В финале циркового представления зрителей поздравит с Новым годом традиционный персонаж – Дед Мороз. Отметим, постановка предназначена для семейного просмотра.