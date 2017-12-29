Финалисты олимпиады "Я – профессионал" смогут попасть в зимние школы по 22 направлениям

Участники первой всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал", прошедшие отборочный этап, имеют шанс попасть в 11 зимних школ по 22 направлениям, которые пройдут в январе-феврале 2018 года в разных регионах.

Направления зимних школ, сроки и место их проведения можно узнать на сайте проекта.

Как сообщают организаторы, в течение нескольких дней студенты будут посещать семинары известных ученых и специалистов из крупных компаний. Также в программе выступления рекрутеров. Они дадут советы по поиску работы, проведут деловые игры, дебаты и другие мероприятия. Конечно же, будет много возможностей для неформального общения с преподавателями и другими студентами.

Уточняется, что в школы будут приглашены не все, поэтому в заявке нужно написать, почему именно вы должны пройти обучение. Оргкомитет рассмотрит все заявки, и претенденты получат на почту письмо с решением.

Расходы на питание и проживание организаторы возьмут на себя, но иногородние участники должны быть готовы самостоятельно оплатить дорогу. Все подробности о том, что потребуется от участников, изложат в письме с решением об участии.

Отметим, что узнать результаты отборочного этапа можно в "Личном кабинете" на сайте олимпиады.