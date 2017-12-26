Общественный совет при УМВД Тюмени контролирует и поддерживает местную полицию

Общественный совет при УМВД России по городу Тюмени продолжает работу во взаимодействии с органами власти, социальными институтами, тюменскими полицейскими. В 2017 году общественникам удалось не только обеспечить контроль за работой правоохранительных органов, но и наладить конструктивный диалог и сотрудничество с городским управлением МВД. Итоги подвели на итоговом заседании.

Как сообщил председатель Общественного совета при УМВД России по городу Тюмени, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин, основная задача общественников вместе с полицейскими – обеспечить комфортную и безопасную жизнь тюменцев. Для этого в течение года проходили рейды и проверки, заседания и встречи при участии всех заинтересованных сторон.

Так, весной этого года общественный совет оценил работу системы "Безопасный город" в дежурной части УМВД. На тот момент в Тюмени было установлено 800 камер видеонаблюдения, каждый день фиксировалось 30-40 преступлений, на телефон дежурной части поступало около 600 звонков, в праздничные дни – до 900. В перспективе камеры планируют усовершенствовать, чтобы можно было четко видеть происходящее, в том числе в темное время суток.

Летом 2017 года Общественный совет совместно с Центром "Семья" проводил для жителей областной столицы информационно-развлекательную программу "Лето в Семье. Эко-квест", приуроченную к Году экологии в России. Представители городской полиции и общественного совета приняли участие в круглом столе Клуба экспертов Тюменской области, ключевой темой которого стало патриотическое воспитание детей и молодежи. В начале августа в детском центре отдыха и оздоровления "Дружба – Ямал" прошла всероссийская акция "Зарядка со стражем порядка", приуроченная ко Дню физкультурника. В массовой зарядке приняли участие тюменские спортсмены-полицейские, футболисты, члены Общественного совета при МВД города Тюмени и активисты Общероссийского народного фронта.

В преддверии Дня знаний сотрудники личного состава полиции города Тюмени и члены общественного совета УМВД по Тюмени на добровольной основе взяли на себя сбор необходимых учебных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей в рамках акции "Собери ребенка в школу".

В период дачного сезона актуальной стала тема несанкционированной торговли на улицах города. Рейды, в которых принимали участие сотрудники полиции, Роспотребнадзора, активисты общественного совета и представители регионального штаба ОНФ показали: на стихийных рынках большую долю торговцев составляют вовсе не пенсионеры и дачники, а нелегалы, предлагающие продукцию различного характера без каких-либо сертификатов качества.

Для урегулирования ситуации был предложен ряд мер, в том числе увеличение штрафов за несанкционированную торговлю и организация специальных торговых мест для садоводов.

В октябре сотрудники управления МВД России по городу Тюмени и представители общественного совета при ведомстве поздравили с профессиональным праздником учителей школы-интерната "Горизонт".

Ведется постоянная совместная работа с участковыми и квартальными. На последней общей встрече с начальником УМВД России по Тюмени Петром Вагиным обсуждалось участие в охране общественного порядка добровольных помощников общественных формирований. Председатель общественного совета, сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр Пересторонин внес пожелания о взаимодействии участковых уполномоченных и жителей, проживающих на обслуживающей территории.

"В реалиях современности важность и значимость работы общественных советов только усиливается. Эффективный общественный контроль позволит получать обратную связь от граждан, наладить взаимодействие с органами власти, обеспечит открытость ведомств. Совместными усилиями с городской полицией, общественниками и просто неравнодушными тюменцами мы будем стремиться сделать жизнь в Тюмени еще более комфортной и безопасной", - отметил Александр Пересторонин.

В рамках заседания начальник УМВД России по г. Тюмени Петр Вагин также вручил активистам благодарственные письма за активное сотрудничество и помощь.

"Выражаем благодарность Общественному совету за работу по формированию правосознания граждан и активной гражданской позиции населения по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений, а также по созданию положительного имиджа сотрудника полиции и объективном информировании общества о деятельности органов внутренних дел", - отметил Петр Вагин.