М.Видео, Lamoda, Adidas, OBI и еще более 380 магазинов дают кэшбэк абонентам "МегаФона"

МегаФон

В преддверии Нового года "МегаФон" запустил кэшбэк-сервис #Специи. Теперь клиенты оператора могут получать вознаграждения за покупки на 391 интернет-площадке, среди которых: Связной, М.Видео, Media Markt, Lamoda, Aviasales, Adidas, OBI, и другие. Кэшбэк будет зачисляться на счет телефона реальными деньгами, которые можно потратить на связь, любые покупки или снять наличными с помощью банковской карты "МегаФон".

В сервисе #Специи представлено несколько сотен популярных онлайн-площадок из 19 категорий: электроника, одежда и аксессуары, спорт, путешествия и других.

Для того, чтобы получить кэшбэк, нужно авторизоваться по номеру телефона, выбрать рубрику и ознакомиться с условиями от партнеров "МегаФона". Затем нужно перейти на интересующий сайт по ссылке, совершить покупку любым удобным способом. Размер кэшбэка может достигать 15% от суммы покупки.

Полученные деньги не обязательно тратить на услуги связи – их можно перевести близким или оплатить любую интернет-покупку со счета телефона. Кроме того, банковской картой "МегаФона", привязанной к счету мобильного телефона, можно расплачиваться в любом месте, где принимают карты, а при необходимости с нее можно снять наличные в банкомате.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за последние три года суммарный объем онлайн-продаж в России вырос в два раза. По итогам первого полугодия 2017 года объем рынка электронной торговли составил около 500 млрд рублей. При этом количество пользователей кэшбэк-сервисов в России увеличивается почти на 500 000 каждый месяц.

По данным "МегаФона", 40% абонентов проявляют интерес к кэшбэк-предложениям от сотовых операторов. Большей популярностью подобные сервисы пользуются только в финансовом секторе: более половины клиентов готовы воспользоваться банковскими кэшбэк-программами.

Подробности об условиях сервиса и организаторах #Специи на special.megafon.ru. Видео о сервисе на YouTube.