Тюменских студентов приглашают на состязания по менеджменту

Молодые тюменцы могут принять участие в Кубке по менеджменту "Управляй!". На соревнование студенческих бизнес-команд уже поступило более 5,5 тысяч заявок со всей страны, регистрация для конкурсантов Уральского федерального округа продлится до 15 декабря.

Кубок по менеджменту среди студентов "Управляй!" - масштабный проект в рамках открытой платформы "Россия – страна возможностей", который реализуется при поддержке администрации президента РФ. Уже сформировано более 500 команд, тюменцы могут войти в их число.

Регистрация проходит на сайте управляй.рф. Принять участие могут студенты любых курсов любых направлений обучения, магистранты, аспиранты, в том числе выпускной курс среднего профессионального образования. В приоритете - направления экономики и управления. Также активно регистрируются студенты технических и инженерных профилей. Возраст конкурсантов – до 25 лет. В состав команд могут войти от 3 до 5 человек.

Победители проекта получат грант на обучение в магистратуре по управлению в ведущем вузе страны, приглашения стажироваться и работать в известных российских компаниях. Также призеры поборются с действующими менеджерами в национальном суперфинале чемпионата Global Management Challenge за право представлять страну на мировом финале в ОАЭ в 2018 году.

Поддержку проекту оказывают Министерство образования и науки РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, а также ведущие политики и управленцы России. Как отметил первый заместитель главы администрации президента Сергея Кириенко, молодежные конкурсные идеи направлены в первую очередь на реализацию приоритетных государственных задач по обновлению управленческой элиты, прозрачности кадровой системы и поддержки волонтеров.