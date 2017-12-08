Филармония приглашает тюменцев на экскурсии по выставке художника Павлова

В рамках музыкального фестиваля Дениса Мацуева в Тюменской филармонии пройдет персональная выставка произведений Заслуженного художника России Александра Павлова. Выставка откроется в первый день проведения фестиваля 16 декабря.

Тюменская филармония приглашает всех желающих на экскурсию по выставке, которую проведет сам художник Александр Павлов!

Расписание экскурсий:

17 декабря: 11-00, 12-00;

18 декабря: 12-00, 13-00.

Экскурсия бесплатная. На выставке будет представлено уникальное собрание пейзажей известного мастера, талантливого живописца, покорившего сердца многочисленных зрителей в России и за рубежом.

Александр Павлов – продолжатель лучших традиций русской классической школы живописи. Его картины из фондов Русского музея экспонируются на престижных выставках музея рядом с полотнами классиков русской живописи Левитана, Саврасова, Васильева, Куинджи, Шишкина. В 2008 году Александр Павлов был удостоен звания "Заслуженный художник России". Павлов – единственный тюменский художник, чьи работы выставлены в Русском музее.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.